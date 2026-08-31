Казахстан и ООН проработают создание центра по подготовке правоохранителей

Генеральная прокуратура Казахстана и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) договорились проработать возможность создания совместного учебно-аналитического центра для подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Инициативу обсудили на встрече заместителя Генерального прокурора Казахстана Асхата Жумагали с региональным представителем УНП ООН Оливером Штольпе.

Предполагается, что центр может появиться на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Одним из основных направлений станет подготовка казахстанских следователей и прокуроров к работе с современными цифровыми технологиями.

В частности, речь идет о повышении навыков работы с цифровыми доказательствами, криптоактивами и аналитическими инструментами.

Стороны также договорились расширить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, в том числе интернет-мошенничеством и интернет-наркобизнесом.

Для раннего выявления и предупреждения криминальных рисков планируется использовать возможности Центра прогнозирования преступных угроз Генпрокуратуры, в том числе технологии искусственного интеллекта.

Генпрокуратура Казахстана сотрудничает с ООН в этой сфере с 2017 года. За это время при поддержке УНП ООН было проведено более 150 обучающих мероприятий, в которых повысили квалификацию свыше 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов стран СНГ.

Ранее сообщалось, что казахстанские прокуроры разработали два ИИ-инструмента без навыков классического программирования. Один за секунды превращает текстовые справки по уголовным делам в наглядные схемы, второй обрабатывает годовую криминальную статистику за 15 минут.