Состоялась встреча Заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации РК, Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аиды Балаевой с Главой Центральноазиатского координационного офиса Структуры «ООН-Женщины» и представителем Странового офиса Структуры «ООН-Женщины» в Казахстане Джерен Гювен Гюрес, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере продвижения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, а также укрепления института семьи и защиты прав женщин и детей.

Особое внимание было уделено проводимым в Казахстане реформам, включая предстоящий республиканский референдум по вопросу принятия новой Конституции. Аида Балаева подчеркнула, что проект Основного закона предусматривает дальнейшее укрепление института семьи, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин, а также защиту материнства, отцовства и детства.

«Впервые в Конституции закрепляется норма о том, что брак признается добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины. Это направлено на укрепление традиционных семейных ценностей. Для Казахстана данный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку укрепление института семьи является важным фактором устойчивого развития государства», — отметила Аида Балаева.

В свою очередь Джерен Гювен Гюрес подчеркнула положительную динамику развития гендерной политики в стране и отметила переход сотрудничества ООН и Казахстана на второй этап. Также была подтверждена готовность привлечения экспертов «ООН-Женщины» к методологической и экспертной поддержке работы по укреплению института семьи и продвижению гендерного равенства.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии практического партнерства и совместной реализации инициатив, направленных на достижение измеримых результатов в сфере гендерной политики и устойчивого развития.