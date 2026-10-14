Казахстан и оператор месторождения Дунга урегулировали спор: что получит экономика страны?

Многолетний спор между Казахстаном и оператором месторождения Дунга урегулирован. 5 октября в Астане стороны подписали соглашение о разрешении спорных вопросов по возмещению исторических затрат подрядчика. Документ предусматривает выплату финансовой компенсации в пользу Казахстана и привлечение новых инвестиций в разработку месторождения. Теперь в рамках плана на 2026–2039 годы предусмотрена добыча 67,4 млн баррелей нефти. Какую пользу соглашение принесет экономике Казахстана и как будут оценивать его результаты, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Как урегулировали многолетний спор

Согласно ответу Министерства энергетики на официальный запрос редакции, соглашение по месторождению направлено на урегулирование многолетнего спора о возмещении отдельных исторических затрат подрядчика. Достигнутые договоренности предусматривают выплату финансовой компенсации в пользу Казахстана и создают условия для продолжения инвестиций в разработку месторождения.

При этом в министерстве отметили, что условия СРП и соглашения об урегулировании спора носят конфиденциальный характер. Поэтому точная сумма компенсации и другие финансовые условия соглашения не раскрываются.

По данным ведомства, урегулирование спора позволит реализовать новый план разработки месторождения на 2026–2039 годы. В нем предусмотрены добыча 67,4 млн баррелей нефти, привлечение капитальных и операционных инвестиций. В министерстве заявили, что эти договоренности позволяют защитить экономические интересы государства без затяжных судебных процедур и открывают путь к новому инвестиционному циклу.

«Урегулирование спора позволит реализовать новый план разработки месторождения на 2026–2039 годы. Документом предусмотрены добыча 67,4 млн баррелей нефти, а также привлечение капитальных и операционных инвестиций», – говорится в ответе Департамента разработки и добычи нефти на запрос редакции.

Что дает государству решение спора о затратах

По мнению эксперта нефтегазовой отрасли, члена SPEE Абзала Нарымбетова, главный экономический смысл соглашения в том, что решен вопрос затрат, возмещение которых раньше было спорным. По его словам, спор касался затрат 2013–2019 годов, то есть периода, когда проектом управляли компании Maersk Oil и Total.

«В те годы на второй этап разработки месторождения потратили около 1 млрд долларов и пробурили 198 скважин. Планировали добывать 30 тысяч баррелей нефти в сутки, но в 2023 году фактическая добыча составила всего 11 тысяч баррелей в сутки. Считаю, что государство справедливо не согласилось полностью возмещать затраты, которые не дали ожидаемого результата. По механизму соглашения о разделе продукции каждый возмещенный подрядчику доллар возвращается нефтью. При этом объем прибыльной нефти, которая причитается бюджету, уменьшается. Поэтому если часть спорных затрат признают невозмещаемой, государство в будущем получит больше прибыльной нефти», – говорит эксперт.

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Абзал Нарымбетов связывает это с условиями, установленными при продлении контракта в 2024 году. По его словам, тогда доля государства в прибыльной нефти выросла с 40% до 60%. В 2025 году в бюджет поступило 40 млрд теңге, из них 32 млрд теңге составила прямая доля республики в прибыльной нефти.

«В целом государству принадлежит около 70% чистой прибыли проекта. А с учетом доли «КазМунайГаза» в 60% этот показатель может быть еще выше», – говорит он.

При этом для оценки финансового результата соглашения важно учитывать не только точную сумму компенсации, но и соотношение объема прибыльной нефти, которую государство получит в ближайшие годы, и затрат на разработку месторождения. Поскольку полные условия соглашения не раскрыты, подсчитать весь его финансовый результат по открытым данным пока невозможно.

67,4 млн баррелей: какое это имеет экономическое значение

По новому плану в 2026–2039 годах предусмотрено добыть 67,4 млн баррелей нефти. По расчетам Абзала Нарымбетова, это примерно 9,2 млн тонн. По его словам, для страны в целом это немного, меньше 1% годовой добычи нефти. Но для месторождения Дунга это очень важно.

«План предусматривает рост добычи с 677 тысяч тонн в 2025 году до 850 тысяч тонн в год. Это рост примерно на 25%. То есть зрелое месторождение может остановить падение добычи и снова выйти на траекторию роста. По текущим ценам стоимость запланированного объема нефти составляет около 4–4,5 млрд долларов», – говорит эксперт.

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Это ориентировочная общая стоимость запланированного объема добычи. Рассматривать ее как чистый доход Казахстана нельзя. Реальные поступления государства будут зависеть от цен на нефть, затрат на добычу, налогов и условий СРП.

Как поясняет Абзал Нарымбетов, доход Казахстана складывается из нескольких источников. Это 60% доля государства в прибыльной нефти, корпоративный подоходный налог и платежи, предусмотренные СРП, а также доход от собственной доли «КазМунайГаза».

Эксперт как аудитор запасов обращает внимание еще на одну сторону нового плана разработки месторождения. По его мнению, утвержденный план развития и урегулированные коммерческие условия могут стать основанием для перевода ресурсов в категорию доказанных запасов по международной системе SPE-PRMS. Это может повысить стоимость актива и усилить позицию «КазМунайГаза» на будущих переговорах с партнерами.

«Геологические запасы превышают 106 млн тонн. Значит, потенциал месторождения еще не раскрыт полностью», – говорит Абзал Нарымбетов.

Как новые инвестиции могут повлиять на Мангистау

Урегулирование спора не ограничивается получением компенсации. Важная часть соглашения - это продолжение инвестиций в разработку месторождения. Это может позволить обновить производственную инфраструктуру, пробурить новые скважины и увеличить добычу нефти.

По словам Абзала Нарымбетова, пока спор о возмещаемых затратах не был решен, вкладывать новые инвестиции было рискованно. Теперь урегулирование вопроса позволяет «КазМунайГазу» начать новый инвестиционный этап. Эксперт связывает это и с тем, что в 2023 году национальная компания выкупила долю в проекте Дунга за 358,5 млн долларов. По его мнению, пока спор о возмещаемых затратах не решили, раскрыть полный потенциал актива было трудно.

Точный объем инвестиций пока не раскрыт. По словам эксперта, на зрелых месторождениях деньги в основном идут на бурение новых скважин, геолого-технические мероприятия и повышение нефтеотдачи. Это, в свою очередь, может принести заказы буровым, сервисным и транспортным компаниям Тупкараганского района и Актау.

«Такие заказы важны для экономики Мангистау, которая зависит от нефтяной отрасли. Но их реальное влияние на местную экономику зависит от того, насколько будут выполняться требования по местному содержанию. Чтобы оценить пользу инвестиций для региона, нужно смотреть на участие отечественных компаний в проекте», – говорит Абзал Нарымбетов.

По его мнению, в будущем в проект может войти и компания SOCAR. Такой шаг может позволить разделить капитальные затраты и укрепить партнерство в транспортировке нефти через Каспий. Эксперт подчеркнул, что какого бы партнера ни привлекли, важно, чтобы операторство и контрольная доля остались у «КазМунайГаза».

Какой сигнал получили инвесторы

Значение соглашения по Дунге не ограничивается экономическими показателями. Его результат может повлиять на отношения Казахстана с недропользователями и на переговоры по другим спорным проектам.

Абзал Нарымбетов называет спор по Дунге одним из трех крупных споров о возмещаемых затратах в рамках соглашений о разделе продукции. По его словам, по Карачаганаку в январе 2026 года в международном арбитраже была объявлена победа Казахстана, а арбитраж по Кашагану на 160 млрд долларов все еще продолжается.

«В совокупности эти три спора дают инвесторам четкий сигнал. Государство может защищать свои интересы и в арбитраже, но, когда есть возможность, выбирает переговоры. Урегулировать спорные затраты, как на Дунге, и одновременно утвердить новый план развития - это эффективный подход. При этом на Дунге контрольная доля у «КазМунайГаза», поэтому договориться было проще. Прийти к общему решению с крупными международными компаниями на Кашагане гораздо сложнее», – говорит эксперт.

Абзал Нарымбетов обращает внимание и на дипломатическую сторону соглашения. Церемония подписания документа прошла 5 октября, в первый день государственного визита в Казахстан султана Омана Хайсама бен Тарика. Визит проходил 5–6 октября. 6 октября султан вместе с Касым-Жомартом Токаевым посетил Международный финансовый центр «Астана». Развивается и сотрудничество между недавно созданным международным финансовым центром Омана и МФЦА.

Эксперт напоминает, что Оман давний партнер Казахстана в нефтяной отрасли. Оман был одним из учредителей Каспийского трубопроводного консорциума. В октябре 2008 года оманская компания продала свою 7% долю «Транснефти» примерно за 700 млн долларов и вышла из проекта. Тогда в портфель активов Омана в Казахстане входили и 20% доли в проектах Дунга и «Жемчужина».

По словам Нарымбетова, урегулирование спора по Дунге касается и решения вопросов, оставшихся с периода, когда проектом управляла Total. А поскольку Total - один из основных партнеров проекта Кашаган, соглашение по Дунге может стать опытом и для других переговоров. Кроме того, подтверждено, что «КазМунайГаз» обсуждает с SOCAR участие в проекте Дунга. Между двумя национальными компаниями есть и соглашения о транспортировке казахстанской нефти через Азербайджан.

Какой должна быть инвестиционная позиция Казахстана

Экономист Айбар Олжай оценивает урегулирование спора по Дунге как важный инвестиционный сигнал для Казахстана. По его мнению, решение нерешенного вопроса позволяет начать новый инвестиционный цикл.

«Этот вопрос нужно было решить, и он решен. Это большой инвестиционный сигнал для Казахстана. Следующие вопросы тоже можно решить. Мы считали, что экономике нужно начать новый инвестиционный цикл. Для этого нужно было вынести и решить нерешенные вопросы между сторонами. Именно решение этого вопроса позволяет начать следующий инвестиционный цикл. Самое главное, от инвестиций не отказались», – говорит Айбар Олжай.

По словам эксперта, для инвестора важно, чтобы позиция государства была четкой и понятной. Урегулировав спор, Казахстан показал, что работа не должна стоять на месте. По его мнению, это показывает, что в стране можно работать и что у государства есть определенные требования к инвестициям.

«Государство заявило позицию «решим вопрос, и работа продолжится». Это важно, потому что для многих инвесторов очень важно, чтобы работа не останавливалась, а двигалась вперед. Казахстан дал четкий сигнал, мы решаем вопрос, и после этого работа по другим вопросам не останавливается. С этой точки зрения мы сделали очень важный шаг. Открыли путь к новому инвестиционному циклу и показали инвестору свою четкую и понятную позицию», – говорит экономист.

Айбар Олжай говорит, что у месторождения Дунга еще есть потенциал для развития. По его словам, есть и неразведанные запасы, поэтому возможностей для дальнейшего развития добычи достаточно. Месторождение может внести вклад в обеспечение внутреннего рынка нефтью и укрепление энергетической безопасности страны.

Эксперт связывает значение соглашения и с предстоящими сложными переговорами. По его словам, один из таких вопросов - это переговоры по месторождению Тенгиз. Этот вопрос нужно решить до 2033 года. По мнению Айбара Олжая, в этом году начались важные переговоры, и в ближайшие один-два года может быть принято конкретное решение.

«Ситуация вокруг Дунги показала, как Казахстан работает с инвесторами и какие у него требования к инвестициям. Позиция Казахстана по другим инвестиционным обязательствам тоже должна быть понятной и предсказуемой. Важно, чтобы государство воспринимали как партнера, который не меняет мнение в любой момент и выполняет согласованные обязательства. С этой стороны это соглашение имеет для нас большое значение», – говорит он.

Как будут оценивать результат соглашения

Урегулирование спора по Дунге позволяет Казахстану получить финансовую компенсацию и продолжить разработку месторождения. Новый план предусматривает рост добычи, а продолжение инвестиций может повлиять на нефтедобывающую инфраструктуру и сервисные компании Мангистау. Кроме того, соглашение может повлиять на возможности национальной компании управлять активом и на ее позицию в переговорах с другими инвесторами.

Однако чтобы оценить реальную экономическую эффективность соглашения, в ближайшие годы нужно смотреть на выполнение планов по добыче нефти, поступления в бюджет, реальный объем инвестиций, участие местных компаний в проекте и себестоимость добычи. Поскольку сумма финансовой компенсации и полные условия соглашения не раскрыты, точно подсчитать итоговую экономическую выгоду Казахстана сейчас невозможно.

Таким образом, главный результат соглашения по Дунге не только в завершении спора, но и в том, что открылся путь к новому этапу разработки месторождения. Насколько оно будет выгодно экономике страны, покажут реальные показатели добычи и доходов бюджета в ближайшие годы.