Казахстан и Пакистан закрепили союз: подписано 19 ключевых документов
В ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан были подписаны масштабные соглашения, направленные на укрепление стратегического партнерства двух стран, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между государствами.
В рамках церемонии также были подписаны 19 документов по различным направлениям сотрудничества.
Среди них — меморандумы о сотрудничестве в горнодобывающей промышленности, геологических науках, искусственном интеллекте и цифровизации, здравоохранении, логистике, транзитной торговле, экологии и защите растений, ветеринарии, а также договор об экстрадиции.
Кроме того, подписаны соглашения о совместном развертывании миротворческих подразделений в миссиях ООН, о взаимной административной помощи в таможенных вопросах и о сотрудничестве медиакомпаний.
Документы охватывают экономическую, технологическую, гуманитарную и культурную сферы, создавая прочную основу для дальнейшего взаимодействия и развития партнерских отношений.
Подписание этих соглашений стало ключевым событием визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан, подчеркнув стратегический характер отношений между государствами.
