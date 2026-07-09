Казахстан и Пакистан запустили первый совместный центр ИИ

Казахстан и Пакистан открыли первый совместный центр искусственного интеллекта. Он начал работу в пакистанском городе Гуджранвала и стал одним из результатов договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламабад.

В церемонии открытия принял участие посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин. Во время визита также было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Проект реализован на базе Университета GIFT. Его открытие стало продолжением договоренностей, достигнутых в ходе казахстанско-пакистанского бизнес-форума, который состоялся 3–4 февраля в рамках визита главы государства в Пакистан.

Основатель и председатель Университета GIFT Мухаммад Анвар Дар, а также глава объединения Gujranwala Business Alliance Ахмад Икрам Лон поблагодарили казахстанскую сторону за поддержку проекта и заявили о намерении расширять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Руководитель казахстанской компании NSART Нургожа Калиаскаров подчеркнул, что компания заинтересована не только в запуске центра, но и в его дальнейшем развитии и практическом наполнении.

Новые проекты и деловые связи Ержан Кистафин отметил, что сотрудничество в сфере искусственного интеллекта является одним из приоритетов в отношениях Казахстана и Пакистана. В рамках поездки дипломат также посетил штаб-квартиру Gujranwala Business Alliance и недавно созданную Женскую торгово-промышленную палату Гуджранвалы.

На встречах с представителями бизнеса обсуждались перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества и реализации новых совместных проектов. По итогам переговоров стороны договорились организовать новый визит в Казахстан делегации из Гуджранвалы, в которую войдут представители бизнеса и академического сообщества.