Долгожданное примирение: Казахстан и партнеры достигли соглашения по урегулированию спорных вопросов по месторождению Дунга

Казахстан и компания-оператор проекта «Дунга» достигли договоренности по урегулированию спорных вопросов, связанных с реализацией Договора о разделе продукции (ДРП) по одноименному месторождению.

В Астане состоялось подписание соответствующего Соглашения об урегулировании спорных вопросов. Документ подписали министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов и генеральный директор Dunga Operating GmbH Нуржан Абдирахманов. В мероприятии также приняли участие представители Полномочного органа ТОО «PSA» и АО «НК «КазМунайГаз».

Следующим этапом станет подписание соглашения иностранными участниками консорциума — Oman Oil Company Limited и PTTEP Corporation.

Достигнутые договоренности позволяют завершить продолжавшиеся длительное время разногласия относительно возмещения ряда исторических затрат Контрактора. В рамках соглашения предусмотрена выплата Казахстану согласованной финансовой компенсации. Одновременно создаются необходимые условия для дальнейшего развития месторождения и реализации инвестиционной программы.

Урегулирование спорных вопросов открывает возможность для перехода к реализации нового Плана разработки месторождения на 2026–2039 годы. Согласно документу, за указанный период планируется добыть 67,4 млн баррелей нефти, а также обеспечить значительный объем капитальных и операционных вложений в проект.

Месторождение Дунга обладает высоким потенциалом и имеет стратегическое значение для энергетической отрасли страны. Развитию проекта долгое время препятствовали накопившиеся спорные вопросы по невозмещаемым расходам. Достигнутые договоренности позволяют защитить экономические интересы государства без длительных судебных процедур и открывают дорогу новому инвестиционному циклу. Подписание соглашения станет основой для рационального и долгосрочного освоения недр с ощутимой отдачей для нашей экономики, — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Урегулирование разногласий также демонстрирует заинтересованность Казахстана в сохранении устойчивого и предсказуемого инвестиционного пространства. Казахстанская сторона продолжает придерживаться принципов конструктивного диалога с международными партнерами и поиска сбалансированных решений, которые учитывают как национальные интересы, так и интересы инвесторов.

Иностранные партнеры участвуют в нефтегазовых проектах Казахстана с 1994 года, и достигнутая договоренность является очередным примером возможности разрешения сложных вопросов путем переговоров и взаимных договоренностей.