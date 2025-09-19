Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21–23 сентября посетит Нью-Йорк с рабочим визитом. Глава государства примет участие в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с лидерами ряда стран и руководителями международных организаций, а также встретится с представителями американского бизнеса, передаёт BAQ.KZ.

По мнению политолога Замира Каражанова, ключевым акцентом предстоящего выступления казахстанского лидера станет инициатива по реформированию ООН.

"Это не первый случай, когда президент Казахстана выступает на Генассамблее ООН. Это ежегодное событие и в этом нет ничего странного. Что касается текущего выступления, то на что следует обратить внимание, это то, что президент уже анонсировал свои реформы. Точнее, это будет предложение реформ ООН со стороны Казахстана. Это предложение будет представлять наибольший интерес для Казахстана, Центральной Азии и, возможно, всего постсоветского пространства", — отметил эксперт.

По его словам, нынешний кризис европейской архитектуры безопасности напрямую повышает значимость реформ.

"ООН создавалась для того, чтобы исключить военные конфликты и снизить противоречия между странами. Поэтому от того, как будет реформирована эта организация, будет зависеть её эффективность в погашении подобного рода конфликтов", — подчеркнул Каражанов.

Эксперт добавил, что выступления главы государства на международных площадках напрямую связаны с внешнеполитическим курсом страны.

"Казахстан является субъектом международных отношений, и очень важно, чтобы позиция страны на внешней арене отражалась. Что считает Казахстан целесообразным, что считает нужным, что считает необходимым и что собирается избегать — вот эти аспекты должны проговариваться, тем более что ООН на текущий момент является основой международного права", — сказал он.

Политолог обратил внимание на кризис доверия между странами, который сегодня обостряет международную ситуацию.

"Сейчас мы видим в мире кризис международного права. Это происходит из-за того, что такие институты, как ООН, ОБСЕ и многие другие, в условиях геополитической турбулентности сталкиваются с кризисными явлениями. Они не способны справляться с текущими вызовами. Это не только конфликты, но и противоречия между государствами. Вот сейчас одна из таких серьезных проблем в мире — это кризис доверия между странами, из-за чего и возникают конфликты и недопонимания", — подчеркнул Каражанов.

По его словам, именно ООН должна способствовать укреплению доверия.

"Она пока что не может с этой задачей справляться, и поэтому возникают такие проблемы на международной арене. Это касается не только Украины, но и Палестины, а также других локальных точек, которые создают проблемы в разных регионах. Всё это сказывается на глобальной безопасности, делая её хрупкой. Любое, даже незначительное противоречие, может очень быстро перерасти в серьёзный конфликт. Поэтому реформа ООН и позиция Казахстана на внешней арене сегодня имеют принципиальное значение", — резюмировал эксперт.

"Скорее всего, речь идет о Совете Безопасности, поскольку реформы ООН обычно касаются именно этого органа. Важно, чтобы он стал более представительным. Казахстан уже имел опыт работы в качестве непостоянного члена Совбеза, поэтому этот вопрос для нас актуален", — отметил эксперт.

Каражанов подчеркнул, что в рамках Генассамблеи традиционно поднимаются глобальные вопросы.

"Сегодня нас интересует стабильность в Центральной Азии, особенно в странах вдоль Срединного коридора. На повестке также украинский конфликт, но при этом есть и позитивные процессы — например, сближение Азербайджана и Армении. Казахстан, вероятно, затронет вопросы транспортной логистики, а также риски, связанные с искусственным интеллектом и его влиянием на общество", — сказал политолог.

Эксперт также допустил, что внимание будет уделено вопросам контроля над вооружениями и будущему европейской архитектуры безопасности.

"Сегодня мы стоим на пороге её реформирования. При этом и наш регион нуждается в собственной системе безопасности — от Китая через Центральную Азию, Турцию, Кавказ до Европы", — подчеркнул Каражанов.

Говоря о встречах в Нью-Йорке, политолог отметил, что пересечения с мировыми лидерами неизбежны, хотя специально анонсированных переговоров немного.

"Что касается США, Казахстан достаточно спокойно воспринял тарифную политику Трампа, не делая из этого трагедии. Думаю, что с нынешней администрацией мы не будем обсуждать серьёзные вопросы, а будем ждать следующую, чтобы вести диалог на прагматичных основах", — считает эксперт.

При этом Каражанов подчеркнул, что переговоры с международными организациями имеют особое значение.