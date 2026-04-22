Казахстан и Россия: итоги взаимной торговли за 2025 год

Торгово-экономические отношения между Казахстаном и Россией традиционно сохраняются на высоком уровне. Какие изменения произошли по итогам 2025 года - в материале BAQ.KZ.

Официальные данные

По информации Министерства торговли, в 2025 году товарооборот между Казахстаном и Россией составил 27,4 млрд долларов США. Это на 2,7% меньше по сравнению с 2024 годом (28,1 млрд долларов).

Экспорт Казахстана в Россию значительно сократился - до 8,14 млрд долларов, что на 14,8% ниже. Снижение связано с уменьшением поставок ряда ключевых товаров. В частности, экспорт урана сократился на 34% (на 617,2 млн долларов), поставки медных концентратов практически прекратились, уменьшившись на 202,4 млн долларов. Также сократился экспорт необработанного цинка на 64,2%, а также хрома, железной руды, подшипников и грузовых автомобилей.

В то же время по некоторым позициям зафиксирован рост. Например, экспорт золота увеличился на 59,5%, парфюмерии - в 3,7 раза. Поставки серы выросли в 37 раз, минеральных удобрений - в 2,5 раза. Положительная динамика отмечена также по продовольственным товарам, цементу и прокату стали.

К основным экспортным товарам Казахстана в Россию относятся уран (1,2 млрд долларов), горячекатаная сталь (479,8 млн долларов), оксиды и гидроксиды алюминия, железная руда и золото.

Импорт

Импорт из России в Казахстан, напротив, вырос на 3,5% и составил 19,2 млрд долларов. Рост связан в первую очередь с увеличением поставок нефтепродуктов почти в два раза. Также вырос импорт золота, природного газа, стальной продукции, текстиля и шоколада.

При этом по ряду товаров импорт сократился, включая необработанную медь, уран, пшеницу, изделия из пластмассы, железнодорожные локомотивы и грузовые вагоны.

В структуре импорта основную долю занимают природный газ (841,6 млн долларов), золото (752,7 млн долларов), нефтепродукты (703,1 млн долларов), сталь, текстиль, электроэнергия и кондитерские изделия.

В целом данные за 2025 год показывают, что несмотря на сохранение торговых связей, снижение экспорта и рост импорта ухудшили торговый баланс Казахстана.

Мнение эксперта

Экономист Арман Байганов отметил, что текущие тенденции вызывают определенные риски.

«Импорт вырос примерно на 3,5%, тогда как экспорт Казахстана в Россию снизился на 14,8%. Это негативный показатель, поскольку торговый баланс складывается не в пользу Казахстана», - пояснил он.

По его словам, снижение экспорта связано с уменьшением поставок в химической, металлургической и транспортной отраслях.

«На это также могло повлиять санкционное давление. Ранее часть товаров поставлялась в Россию через Казахстан, сейчас эти объемы сократились», - отметил эксперт.

Байганов подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Казахстана, на долю которой приходится около 20% внешней торговли страны.

Он также указал на структурные проблемы экспорта.

«Снижение в основном наблюдается в продукции с высокой добавленной стоимостью - это серьезный структурный вопрос», - сказал он.

В то же время в структуре импорта наблюдается рост, особенно по сельскохозяйственной продукции и драгоценным металлам.

«Экспорт остается недостаточно диверсифицированным и зависит от металлов, транспорта, минеральных ресурсов и химической продукции», - отметил эксперт.

Инвестиции и риски

Эксперт также обратил внимание на инвестиционные связи между странами.

По его словам, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Казахстане, а общий объем инвестиций составляет порядка 27–30 млрд долларов. Среди крупных инвесторов - «Лукойл», «Роснефть», «Газпром» и «Росатом».

Однако в 2025 году объем прямых инвестиций из России снизился, что связано с экономическими трудностями и санкциями.

Общий объем взаимных инвестиций оценивается примерно в 40 млрд долларов: около 30 млрд приходится на российские вложения в Казахстан и около 10 млрд - на казахстанские инвестиции в Россию.

Байганов отметил, что экономические связи двух стран остаются тесными и развиваются в рамках СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза.

«В рамках ЕАЭС доля России очень высока - около 86% ВВП союза приходится на эту страну», - отметил он.

При этом внешние факторы продолжают оказывать давление на торговлю.