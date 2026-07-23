Казахстан и Россия наращивают сотрудничество: какую выгоду получает экономика страны

Межрегиональное сотрудничество Казахстана и России помогло сохранить объемы торговли, увеличить инвестиции и запустить новые совместные проекты. О том, какие результаты дает это взаимодействие и что необходимо улучшить, корреспонденту BAQ.KZ рассказал экономист, кандидат экономических наук, профессор Динмухаммед Гали.

По словам эксперта, сотрудничество между регионами двух стран прошло несколько этапов. В 2022 году после ухода западных компаний с российского рынка и изменения логистических цепочек торговые потоки между Казахстаном и Россией начали перестраиваться.

В приграничных областях Казахстана вырос спрос на транспортные и складские услуги, увеличился экспорт продукции химической промышленности, металлургии и машиностроения.

Как изменились объемы торговли

Товарооборот между странами вырос с 24,2 млрд долларов в 2021 году до 28,2 млрд долларов в 2022 году. Экспорт Казахстана в Россию увеличился на 29,5% и составил 9,1 млрд долларов.

При этом импорт российской продукции достиг около 19 млрд долларов, поэтому торговый баланс остается неравным – отрицательное сальдо составляет примерно 10 млрд долларов.

В 2023 году компании начали адаптироваться к новым условиям: расширились расчеты в национальных валютах, появились новые маршруты поставок, а часть предприятий продолжила работу через Казахстан.

Какие проекты запускаются

В 2024 году объем торговли между странами составил около 28 млрд долларов. Российские инвестиции приблизились к 4 млрд долларов.

Сейчас в рамках 135 совместных проектов общей стоимостью 26,2 млрд долларов планируется создать около 28 тысяч рабочих мест. При этом часть проектов пока находится на стадии переговоров, финансирования или строительства.

Что показывает эффективность сотрудничества

Экономист считает, что оценивать сотрудничество только по количеству проектов и росту товарооборота неправильно.

«Количество проектов нельзя напрямую воспринимать как реальный производственный результат. Рост товарооборота может быть связан не только с увеличением производства, но и с импортом, изменением цен, перенаправлением поставок и посредническими операциями», – отметил Динмухаммед Гали.

По его словам, главным показателем должна быть реальная отдача для экономики Казахстана.

«Эффективность межрегионального сотрудничества Казахстана и России необходимо оценивать по тому, сколько инвестиций, налогов, стабильных рабочих мест, локального производства и экспортных возможностей остается в экономике Казахстана», – подчеркнул эксперт.

Как сделать сотрудничество более эффективным

По мнению Динмухаммеда Гали, важно обращать внимание на то, куда направляются инвестиции – в производство, оборудование и инженерную инфраструктуру или только в сборочные процессы.

Также необходимо учитывать долю казахстанского сырья, труда и компонентов в конечной продукции, участие отечественного малого и среднего бизнеса и создание постоянных рабочих мест для специалистов.

Казахстан и Россия сегодня реализуют совместные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, железнодорожного оборудования, химической промышленности, металлургии и нефтегазовом машиностроении.

Однако эксперт отмечает: увеличение числа предприятий не всегда означает глубокую локализацию производства. В некоторых случаях основные детали и узлы импортируются, а внутри страны выполняются только сборка, сварка или окраска.

Такие предприятия создают рабочие места и обеспечивают налоговые поступления, но для роста экономической отдачи Казахстану необходимо развивать собственное производство и увеличивать долю добавленной стоимости, остающейся внутри страны.