Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл переговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили реализацию договорённостей, достигнутых ранее на высшем уровне, а также развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя странами строятся на стратегическом партнёрстве и союзнических началах.

По словам Бектенова, между Казахстаном и Россией сохраняется высокий уровень доверия и конструктивного диалога:

"По поручению Глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 миллиардов долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества. В целом хотел бы отметить эффективную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия".

Отмечается, что по итогам 2024 года объём взаимной торговли между Казахстаном и Россией достиг $27,8 млрд, а за январь–май 2025 года составил $9,6 млрд.

Также особое внимание было уделено подготовке XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт осенью в Уральске.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям.