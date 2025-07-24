Казахстан и Россия нацелены на рост товарооборота до $30 млрд
Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили реализацию договорённостей на высшем уровне.
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл переговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили реализацию договорённостей, достигнутых ранее на высшем уровне, а также развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя странами строятся на стратегическом партнёрстве и союзнических началах.
По словам Бектенова, между Казахстаном и Россией сохраняется высокий уровень доверия и конструктивного диалога:
"По поручению Глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 миллиардов долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества. В целом хотел бы отметить эффективную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия".
Отмечается, что по итогам 2024 года объём взаимной торговли между Казахстаном и Россией достиг $27,8 млрд, а за январь–май 2025 года составил $9,6 млрд.
Также особое внимание было уделено подготовке XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт осенью в Уральске.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества по всем приоритетным направлениям.
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