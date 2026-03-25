Казахстан и Россия обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Казахстан инвестировал в экономику РФ $9 млрд.
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, прибывший в Казахстан с рабочим визитом, провели двусторонние переговоры. Рассмотрены вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, реализации проектов в сфере промышленности и энергетики, транспорта, а также взаимодействие в области экологии, передает BAQ.KZ.
«Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Россия входит в число лидеров по объему инвестиций в экономику Казахстана. За 9 месяцев прошлого года привлечено $2,1 млрд российских инвестиций. Всего за 20 лет объем прямых российских инвестиций достиг $28,5 млрд. Казахстан инвестировал в экономику РФ $9 млрд.
«Хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народом Казахстана курса Президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, на построение современного и процветающего государства, на повышение благосостояния граждан Республики», — отметил Михаил Мишустин.
