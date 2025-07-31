Казахстан и Россия обсуждают увеличение транзита нефти в Китай до 2,5 млн тонн
Дополнительных НПЗ строить не будут.
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Казахстан ведёт переговоры с Россией об увеличении транзита российской нефти в Китай через свою территорию. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Было обращение российской стороны, в частности компании "Транснефть", по увеличению российской нефти по направлению в китайскую народную республику в объеме до 2,5 миллионов тонн", – отметил министр.
По его словам, в настоящее время идут работы по изучению технических возможностей маршрута. Их проводят обе стороны: "Транснефть" и казахстанский национальный оператор "КазТрансОйл". По предварительным данным, строительство новых нефтеперерабатывающих заводов не потребуется.
"Думаю, в ближайшее время они завершатся, и тогда мы найдем точно ответ, необходимо ли строительство новых НПЗ. Предварительно, по моим данным, мы справимся с применением специализированных присадок", – сообщил Аккенженов.
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