Сегодня, 22 октября, исполняется 33 года со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, передает BAQ.KZ.

"За это время между двумя странами выстроена прочная система взаимодействия, основанная на стратегическом партнерстве, союзничестве и многовековой дружбе народов. Сотрудничество охватывает все ключевые сферы — от экономики, энергетики и безопасности до культуры, образования и гуманитарных связей", - говорится в сообщении посольства России в Казахстане.

Символично, что именно сегодня в Москве проходит встреча министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это первый зарубежный визит казахстанского министра в новой должности, что подчеркивает особый характер отношений между двумя странами и союзнический вектор внешней политики Казахстана и России.

Стороны подтвердили готовность и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять стратегическое партнерство и вместе отвечать на современные вызовы.

В юбилейном поздравлении посольства отмечается уверенность, что союз Казахстана и России продолжит укрепляться, способствуя стабильности и процветанию обоих народов.