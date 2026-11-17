Торговля между Казахстаном и Россией приближается к отметке в 30 миллиардов долларов. При этом заметную роль в экономических связях двух стран играют приграничные регионы. Один из них — Оренбургская область, для которой Казахстан обеспечивает почти пятую часть всей внешней торговли, передаёт BAQ.KZ.

Об этом стало известно во время встречи Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым.

По словам главы Правительства, по итогам 2025 года товарооборот Казахстана и России составил около 27 млрд долларов. Следующая цель, поставленная президентами двух стран, — увеличить взаимную торговлю до 30 млрд долларов.

«Между лидерами Казахстана и Российской Федерации установлен постоянный доверительный диалог, и это создает хорошую основу для развития экономических связей наших стран, отдельных регионов и предприятий. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Россией сложился на уровне порядка $27 млрд. Вплотную подходим к той задаче, которую главы государств поставили, – довести до $30 млрд. Если говорить про Оренбургскую область, то динамика в этом году хорошая, объемы нашей торговли растут: более $640 млн приходится на Оренбургскую область», — подчеркнул Бектенов.

Отдельно стороны обсудили торговлю Казахстана с Оренбургской областью. В 2025 году её объём вырос на 13,7% и достиг 641,7 млн долларов. За январь–сентябрь 2026 года товарооборот составил 400,5 млн долларов.

Каждый пятый доллар внешней торговли Оренбуржья связан с Казахстаном

Губернатор Евгений Солнцев отметил, что Казахстан занимает одно из ключевых мест среди торговых партнёров региона.

«Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. На долю Казахстана приходится почти 20%, или одна пятая совокупного внешнеторгового оборота Оренбургской области со всеми регионами-партнерами. Мы поставляем сельхозпродукцию и промышленные товары, из Казахстана получаем кабельную и химическую продукцию, продукты питания также, потребительские товары. С каждым годом увеличиваются пассажирский и грузовой потоки через пункты пропуска. Особое значение имеет промышленная кооперация. Уверен, что значительно укрепить наши экономические связи мы можем в сфере АПК», — сказал Солнцев.

Помимо торговли, Казахстан и Оренбургская область намерены развивать транспортные связи, расширять авиасообщение и сотрудничество между промышленными предприятиями.

Одним из перспективных направлений стороны назвали сельское хозяйство. Речь идёт о расширении сотрудничества в агропромышленном комплексе и увеличении взаимных поставок продукции.

По итогам встречи Бектенов поручил ответственным государственным органам содействовать реализации совместных инициатив. Конкретные сроки и перечень новых проектов в сообщении не приводятся.