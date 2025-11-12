Казахстан и Россия активно укрепляют сотрудничество в сфере науки и образования. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что российские вузы являются ключевыми партнерами большинства казахстанских университетов, а совместные проекты способствуют развитию научно-образовательного потенциала обеих стран, передаёт BAQ.KZ.

"Вузы России, российская наука по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса. Эти положительные тенденции будем поддерживать", — подчеркнул глава государства.

По данным Минобразования, между высшими учебными заведениями двух стран заключено 1453 договора, предусматривающих программы двойных дипломов и совместные научно-образовательные проекты.

В Казахстане работают девять филиалов российских вузов, где обучаются около 4 тыс. студентов. Среди них — филиалы МГУ имени Ломоносова и МГИМО в Астане. Особое внимание уделено открытию первого филиала казахстанского вуза в России: КазНУ имени аль-Фараби успешно функционирует на базе Омского государственного университета имени Ф. Достоевского.

Президент отметил, что такие инициативы способствуют обмену знаниями, развитию молодых специалистов и формированию тесных академических связей между странами.