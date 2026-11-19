На фоне сегодняшних новостей о развитии высшего образования в Казахстане появилось еще одно сообщение. В Астане подписали меморандум о создании Казахстанско-российского консорциума университетов в области ядерного образования.

Документ подписали 18 ноября в рамках III Международного форума стратегических партнеров. Консорциум займется совместной подготовкой специалистов для атомной энергетики, проведением научных исследований, организацией стажировок и академических обменов.

В состав объединения вошли восемь казахстанских университетов и российский Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Среди участников Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева и другие вузы.

В Восточно-Казахстанском техническом университете уже действует образовательная программа «Эксплуатация атомных электростанций», разработанная совместно с экспертами Международного агентства по атомной энергии и МИФИ.

Программа охватывает физику ядерных реакторов, оборудование атомных электростанций, ядерную и радиационную безопасность, топливный цикл и обращение с радиоактивными отходами.

Практическую подготовку студенты проходят в том числе на базе Института атомной энергии Национального ядерного центра Казахстана в Курчатове, где знакомятся с исследовательскими реакторами и экспериментальными установками.

Ожидается, что консорциум расширит возможности университетов по подготовке кадров, совместным исследованиям и научно-техническому сотрудничеству в атомной отрасли.