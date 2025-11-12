Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в рамках государственного визита в Москву, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает визит как рубежное событие в истории казахстанско-российских отношений, выводящее стратегическое партнерство и союзнические связи на новый уровень.

"Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации", — отметил Президент Казахстана.

Валентина Матвиенко поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за встречу, подчеркнув, что в России придают большое значение его визиту. Она отметила основательную подготовку программы и пакета документов, которые будут подписаны лидерами двух государств.

"Я внимательно прочла Вашу авторскую статью в “Российской газете”. Ни добавить, ни убавить — настолько глубоко и содержательно изложены история, настоящее и будущее российско-казахстанских отношений", — сказала она.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия парламентов двух стран. Подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения достигнутых договоренностей и тесной координации усилий законодательных органов Казахстана и России.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Валентина Матвиенко ознакомились с фотовыставкой, посвященной казахстанско-российским межгосударственным и межпарламентским отношениям.