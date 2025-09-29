28 сентября 2025 года, в Алматы прошёл II казахстанско‑российский медиафорум, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Kazinform.

В состав делегации Казахстана вошёл Государственный советник Ерлан Карин, а российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс‑секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

От казахстанской стороны в форуме участвовали: министр культуры и информации РК Аида Балаева, директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров, депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, председатель Комитета международной информации МИД РК Айбек Смадияров. Российскую делегацию представляли депутат Государственной Думы РФ Марина Ким, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, генеральный директор агентства ИТАР‑ТАСС Андрей Кондрашов, а также руководители ведущих СМИ обеих стран.

"Президенты Касым‑Жомарт Токаев и Владимир Путин постоянно подчеркивают, что сотрудничество между нашими странами имеет образцовый характер. Это очень высокая планка, которая требует постоянной, кропотливой и методичной работы по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Особенности цифровизации, развития новых информационных и коммуникационных технологий, конечно, ставят новые задачи перед нашими СМИ. Поэтому обмен мнениями, внедрение новых медиаформатов и инструментов станет одним из главных вопросов нашего сегодняшнего диалога. Ключевой задачей было и остается производство качественного информационного контента, профессиональное и объективное освещение текущих политических событий в Казахстане и Росси.", - отметил Ерлан Карин.

По словам Дмитрия Пескова, форум приобретает всё большую важность:

"Роль информации невозможно переоценить в свете происходящих в мире событий и с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами. В этом плане отрадно, что форум приобрел регулярный характер. … Очень важно придать форуму прикладной характер. Дискуссии всегда полезны, но поскольку собираются СМИ двух стран, то кому как не им знать, что рекомендовать нашим правительствам — в плане дальнейшего улучшения риторики, создания новых форматов сотрудничества, устранения проблем. И, собственно, именно СМИ должны требовать этого от правительства.", - сказал Дмитрий Песков.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула, что Казахстан настойчиво придерживается курса добрососедства и открытости:

"Казахстанский филиал телеканала МИР и МИР24 ежегодно выпускают свыше 10 циклов телепередач, 15–20 документальных фильмов и около 1600 новостных сюжетов. Благодаря этому казахстанский медиаконтент охватывает уже до 20 % территории России. Сегодня важно расширять круг совместных проектов, посвящённых общим историческим вехам, выдающимся личностям, богатому культурному наследию, туристическим возможностям и достижениям государств.", - отметила она.

Раушан Кажибаева, директор Телерадиокомплекса Президента РК, акцентировала внимание на вызовах современной медиасферы.

"Ключевой вопрос, который мы готовы удерживать в фокусе во время совместной работы, это противодействие деструктивным тенденциям в медиасфере, как сегодня все спикеры отметили распространение фейков, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Важнейший инструмент в этой работе — повышение грамотности населения в финансовой, информационной, и других областях с привлечением экспертного сообщества.", - сказала она.

Гендиректор ИТАР‑ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что агентство готово к сотрудничеству и обмену опытом в борьбе с дезинформацией.

"Мы всех приглашаем вступить в нашу международную ассоциацию по проверке фактов. К нам могут присоединиться блогеры, фрилансеры, журналисты, интернет-платформы — все. Это работает, и вы можете в этом убедиться. … В прошлом году ТАСС подготовил около 6 тысяч материалов о Казахстане, а с начала 2025 года — уже почти 5 тысяч. Эти публикации активно цитируются как в России, так и за рубежом", - добавил он.

Организатором форума выступил Телерадиокомплекс Президента РК. Это событие — продолжение идеи, озвученной ИТАР‑ТАСС на Первом казахстанско‑российском медиафоруме, который прошёл в ноябре 2024 года в Москве.