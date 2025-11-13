Товарооборот между Казахстаном и Россией растёт и может достичь 30 миллиардов долларов, однако эффективность интеграции в рамках Евразийского экономического союза остаётся предметом дискуссий. Эксперты в интервью BAQ.KZ объяснили, как изменился ЕАЭС за 10 лет и что ждёт Казахстан в условиях санкций и новой геополитики.

По данным за 2024 год, товарооборот между Казахстаном и Россией составил около 28 миллиардов долларов, а за восемь месяцев 2025 года превысил 17 миллиардов долларов. Целью двух стран является достижение уровня в 30 миллиардов долларов. При этом роль Евразийского экономического союза в двусторонней торговле и его влияние на экономику Казахстана остаются ключевыми вопросами.

ЕАЭС как площадка для экспорта, транзита и логистики

Политолог и эксперт по международным отношениям Риззат Тасым отмечает, что, несмотря на недовыполнение ряда задач, Союз приносит определённую пользу странам-участницам:

"Сегодня у Евразийского экономического союза уже сформирована институциональная база как полноценного интеграционного объединения. Да, сложно сказать, что ЕАЭС полностью выполняет свои цели и задачи на текущий момент, но необходимо признать, что у него есть определённые эффективные стороны и преимущества".

Эксперт подчёркивает, что ЕАЭС усиливает экспортный потенциал Казахстана, расширяет транспортные и логистические коридоры. В пределах Союза функционируют 145 тысяч километров железных дорог — третий показатель в мире — а протяжённость автодорог превышает 2 миллиона километров.

Торговля и транзит: роль России для Казахстана

Депутат Мажилиса Еркін Әбіл напомнил, что Казахстан напрямую связан с Россией как по экономике, так и по транзитным маршрутам:

"Экономика Казахстана напрямую связана с экономикой России. Большая часть наших транзитных маршрутов в Европу и другие страны проходит через территорию России".

Он также подчеркнул, что членство в ЕАЭС способствует развитию торговли, снижению транспортных издержек и официальным трудовым возможностям для граждан.

Сенатор Геннадий Шиповских отметил, что Союз приносит пользу всем государствам:

"Между Россией и Казахстаном есть сильные стратегические соглашения и контракты. И строительство первой атомной электростанции российской компанией показывает укрепление отношений между государствами".

Аграрный сектор и таможенная политика: ключевые выгоды

По словам главы центра "MediaLab" Жақсыбека Жиеналиева, снятие таможенного контроля внутри ЕАЭС значительно улучшило экспорт казахстанской сельхозпродукции:

"Отмена таможенного контроля в рамках ЕАЭС позволила быстро и легко экспортировать казахстанскую сельхозпродукцию на рынки России и Беларуси. Однако членство в Союзе усилило и импортозависимость, особенно в лёгкой промышленности".

Санкции против России и влияние на Союз

Эксперт Риззат Тасым отметил, что санкции продемонстрировали экономическую взаимозависимость государств ЕАЭС:

"Санкции против России показали, насколько высок уровень экономической взаимозависимости внутри Союза. Но если военно-политический курс одной страны влияет на всю структуру, будущее Союза оказывается ограниченным".

Он подчеркнул, что санкции открыли и новые возможности — поиск альтернативных маршрутов поставок, пересборка логистики, развитие регионального производства.

Импортозависимость и риски для нефтегазового сектора

По словам Жақсыбека Жиеналиева, Россия остаётся ключевым партнёром Казахстана:

"Сегодня товарооборот между двумя странами превышает 27 миллиардов долларов. Но это также усиливает импортозависимость. Значительная часть продовольствия и нефтепродуктов поступает из России".

Эксперт добавил, что более 80% казахстанской нефти экспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум, работа которого зависит от внешнеполитической стабильности.

Что дальше: реформы, доля Казахстана и будущее ЕАЭС

Риззат Тассым считает, что Казахстан должен добиваться увеличения доли в распределении таможенных пошлин ЕАЭС:

"85% общего дохода приходится на Россию. В ближайшей перспективе доля Казахстана должна увеличиться как минимум до 8–9%, а в идеале — до 10–14%. Если этого не произойдёт, будущее Казахстана в Союзе окажется неопределённым".

Он также отметил, что отношения России и Беларуси внутри ЕАЭС развиваются как "две страны — одно государство", что вносит дисбаланс в интеграцию.

Эксперты сходятся во мнении: Казахстан получает значительные выгоды от участия в ЕАЭС — от логистики и экспорта до трудовой миграции. Но риски, связанные с санкциями, импортозависимостью и концентрацией финансового влияния в руках одного государства, требуют переосмысления механизмов Союза.

Будущее ЕАЭС, по оценке специалистов, зависит от способности обеспечить реальное свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также от готовности стран — членов адаптировать Союз к новой геополитической реальности.