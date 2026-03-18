Казахстан и Россия договорились о подготовке и подписании Плана совместных мероприятий по предотвращению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях на 2026 год, передает BAQ.kz.

Соответствующее решение принято по итогам совещания с участием представителей Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Казахстана и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В ходе встречи стороны обсудили текущую фитосанитарную ситуацию, а также меры по усилению взаимодействия в части мониторинга, своевременного выявления очагов распространения вредителей и проведения защитных мероприятий.

«Особое внимание уделяется координации действий профильных служб и организации оперативного обмена информацией в период вегетационного сезона. Это позволит своевременно реагировать на возникающие угрозы и предотвращать распространение саранчовых вредителей», - отметили участники совещания.

Ожидается, что реализация совместного плана обеспечит согласованность действий двух стран, повысит эффективность защитных мероприятий и минимизирует риски распространения вредителей.

Кроме того, документ будет способствовать укреплению фитосанитарной безопасности и сохранению урожайности сельскохозяйственных культур на приграничных территориях.