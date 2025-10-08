На казахстанско-российской границе прошло выездное совещание с участием первого заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили актуализацию совместных планов по модернизации автомобильных пунктов пропуска, включая перенос сроков реализации проектов на более ранний период — с 2030–2032 годов на 2026–2027 годы.

Отдельное внимание уделено развитию автодорожных проектов и международных транспортных коридоров с выходом на Россию, в том числе стратегическому направлению "Север–Юг", которое должно повысить транзитный потенциал Казахстана и расширить внешнеэкономические связи.

Кроме того, рассмотрены вопросы международных автомобильных перевозок, грузоперевозок и внедрения беспилотного транспорта. Российская сторона отметила, что работа по контролю за отдельными пунктами пропуска находится на особом внимании компетентных органов. Взаимодействие между профильными ведомствами продолжается в рабочем и конструктивном порядке.