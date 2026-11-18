Казахстан и Россия договорились расширить сотрудничество в судебной сфере. Впервые высшие судебные инстанции двух стран заключили соглашение, которое предусматривает в том числе развитие цифрового правосудия и применение искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

О новом этапе сотрудничества стало известно по итогам встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с председателем Верховного суда России Игорем Красновым.

Глава государства подчеркнул особый характер отношений между Казахстаном и Россией, отметив, что переход к всеобъемлющему стратегическому партнёрству и союзничеству предполагает укрепление связей не только в экономике и политике, но и в правовой сфере.

Токаев также рассказал о политических преобразованиях в Казахстане, связанных с обновлением государственно-правовой системы.

В свою очередь Игорь Краснов сообщил, что российские и казахстанские суды уже активно взаимодействуют. Новое соглашение должно расширить профессиональный обмен между судьями и специалистами двух стран.

Одним из направлений станет цифровизация правосудия, включая внедрение технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в научной и образовательной сферах, совместно повышать квалификацию судебных работников и совершенствовать их цифровые навыки.