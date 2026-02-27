Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о стратегическом значении обмена опытом с Сербией в области атомной энергетики, цифровых технологий и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Подтверждена готовность к совместной работе по тотальному внедрению ИИ и современных цифровых решений, – подчеркнул Токаев.

Кроме того, глава государства отметил перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе. – Мы нацелены на тесное партнерство в растениеводстве и семеноводстве. Сербская компания Mambikom Agrar выразила интерес к созданию предприятия по выпуску замороженных продуктов в Казахстане. Этот проект позволит вывести кооперацию в АПК на качественно новый уровень, – сообщил Токаев.

Президент подчеркнул, что сотрудничество охватывает также образование, туризм и культурно-гуманитарные связи, что делает двусторонние отношения более комплексными и взаимовыгодными.