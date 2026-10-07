Казахстан и Сербия расширяют военно-техническое сотрудничество

Курултай ратифицировал межправительственное Соглашение между Казахстаном и Сербией о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 29 ноября 2023 года в Белграде.

Документ направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере на принципах равноправия и с учетом национального законодательства Казахстана и Сербии.

Соглашение предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, включая вооружение и военную технику, а также выполнение работ и оказание услуг. Кроме того, стороны смогут обмениваться результатами интеллектуальной деятельности, информацией и документацией в военно-технической сфере.

Ратификация соглашения создает правовую основу для расширения сотрудничества между двумя странами и, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию оборонно-промышленного комплекса Казахстана.