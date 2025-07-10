Казахстан и Швейцария укрепляют финансовое партнёрство
Нацбанки двух стран усилят сотрудничество по цифровым финансам.
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Глава государства принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.
В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.
Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.
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