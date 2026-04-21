Казахстан может стать поставщиком топлива для АЭС в Словении
Возможен меморандум между «Казатомпромом» и словенскими структурами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан и Словения расширяют сотрудничество в энергетике с акцентом на атомную отрасль и поставки ядерного топлива. Перспективы взаимодействия обсудили посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев и государственный секретарь по вопросам национальной ядерной программы Словении Даниэль Левичар, сообащет BAQ.KZ.
Казахстан усиливает позиции на энергорынке ЕС
В ходе переговоров казахстанская сторона подчеркнула стратегическую роль страны как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европейский союз.
Отмечено, что Казахстан занимает второе место среди поставщиков нефти в ЕС и последовательно диверсифицирует маршруты и источники экспорта.
Отдельно указано на деятельность KMG International/Rompetrol, которая уже представлена в Словении сетью автозаправочных станций.
Фокус на атомной энергетике и уране
Стороны подробно обсудили сотрудничество в атомной сфере.
Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана и развивает собственную атомную отрасль, включая проект строительства АЭС, поддержанный на национальном референдуме.
Также отмечена роль Банка низкообогащённого урана как важного элемента глобальной системы ядерной безопасности.
Поставки топлива и меморандум
Казахстан выразил готовность поставлять урановое топливо и компоненты для атомной энергетики.
Предложено рассмотреть подписание рамочного меморандума между «Казатомпромом» и профильными структурами Словении.
Кроме того, словенской стороне направлено приглашение посетить Казахстан для обсуждения конкретных проектов.
Проект АЭС Кршко и международные партнёры
Словенская сторона проинформировала о приоритетах своей ядерной программы, включая строительство второго энергоблока АЭС в Кршко.
Отмечено, что в проекте задействованы международные партнёры, в том числе Westinghouse Electric Company и EDF, которые обеспечивают технологическую и финансовую поддержку.
Интерес к казахстанскому топливу
Словения выразила заинтересованность в диверсификации поставок ядерного топлива и готовность рассмотреть казахстанские предложения.
Также заявлено о намерении проинформировать руководство АЭС Кршко о возможностях сотрудничества с Казахстаном.
Дополнительно Даниэль Левичар выразил интерес к опыту Казахстана по созданию и функционированию Банка низкообогащённого урана, а также предложил наладить взаимодействие с национальной энергетической компанией Gen Energija.
Долгосрочное партнёрство
По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества, включая мирное использование атомной энергии, обеспечение энергетической безопасности и формирование устойчивых цепочек поставок.
