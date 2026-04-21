Казахстан может стать поставщиком топлива для АЭС в Словении

Казахстан и Словения расширяют сотрудничество в энергетике с акцентом на атомную отрасль и поставки ядерного топлива. Перспективы взаимодействия обсудили посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев и государственный секретарь по вопросам национальной ядерной программы Словении Даниэль Левичар, сообащет BAQ.KZ.

Казахстан усиливает позиции на энергорынке ЕС

В ходе переговоров казахстанская сторона подчеркнула стратегическую роль страны как одного из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европейский союз.

Отмечено, что Казахстан занимает второе место среди поставщиков нефти в ЕС и последовательно диверсифицирует маршруты и источники экспорта.

Отдельно указано на деятельность KMG International/Rompetrol, которая уже представлена в Словении сетью автозаправочных станций.

Фокус на атомной энергетике и уране

Стороны подробно обсудили сотрудничество в атомной сфере.

Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана и развивает собственную атомную отрасль, включая проект строительства АЭС, поддержанный на национальном референдуме.

Также отмечена роль Банка низкообогащённого урана как важного элемента глобальной системы ядерной безопасности.

Поставки топлива и меморандум

Казахстан выразил готовность поставлять урановое топливо и компоненты для атомной энергетики.

Предложено рассмотреть подписание рамочного меморандума между «Казатомпромом» и профильными структурами Словении.

Кроме того, словенской стороне направлено приглашение посетить Казахстан для обсуждения конкретных проектов.

Проект АЭС Кршко и международные партнёры

Словенская сторона проинформировала о приоритетах своей ядерной программы, включая строительство второго энергоблока АЭС в Кршко.

Отмечено, что в проекте задействованы международные партнёры, в том числе Westinghouse Electric Company и EDF, которые обеспечивают технологическую и финансовую поддержку.

Интерес к казахстанскому топливу

Словения выразила заинтересованность в диверсификации поставок ядерного топлива и готовность рассмотреть казахстанские предложения.

Также заявлено о намерении проинформировать руководство АЭС Кршко о возможностях сотрудничества с Казахстаном.

Дополнительно Даниэль Левичар выразил интерес к опыту Казахстана по созданию и функционированию Банка низкообогащённого урана, а также предложил наладить взаимодействие с национальной энергетической компанией Gen Energija.

Долгосрочное партнёрство

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества, включая мирное использование атомной энергии, обеспечение энергетической безопасности и формирование устойчивых цепочек поставок.