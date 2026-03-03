Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили важность тесной координации и оперативного взаимодействия в кризисных условиях.

Ермек Кошербаев поблагодарил коллег из Азербайджана и Туркменистана за помощь в организации эвакуации граждан.

«Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию конфликтных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами, а также соблюдением норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности», – сообщили в Министерстве.

В завершение разговора главы подтвердили готовность поддерживать граждан при возможной эвакуации и продолжать тесный контакт между внешнеполитическими ведомствами.