Казахстан и соседи из ЦА согласовали меры по ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и отметили важность тесной координации и оперативного взаимодействия в кризисных условиях.
Ермек Кошербаев поблагодарил коллег из Азербайджана и Туркменистана за помощь в организации эвакуации граждан.
«Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию конфликтных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами, а также соблюдением норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности», – сообщили в Министерстве.
В завершение разговора главы подтвердили готовность поддерживать граждан при возможной эвакуации и продолжать тесный контакт между внешнеполитическими ведомствами.
