Казахстан и США готовят новые совместные проекты
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В Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим вице-президентом по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США Хушем Чокси, передает BAQ.KZ.
В ходе переговоров Глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять конструктивное взаимодействие с администрацией президента США Дональда Трампа, подчеркнув стратегическое значение торгово-экономического и инвестиционного партнерства между двумя странами.
Президент также подтвердил приверженность Казахстана созданию благоприятных условий для работы американских инвесторов и бизнеса.
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых направлений, включая освоение критически важных минералов, энергетику, цифровую инфраструктуру, искусственный интеллект, развитие транспортной взаимосвязанности, передовые технологии, сельское хозяйство и финансовые услуги.
В свою очередь Хуш Чокси отметил высокий потенциал дальнейшего развития казахстанско-американского сотрудничества и выразил готовность к реализации совместных проектов в отраслях, представляющих взаимный интерес.
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