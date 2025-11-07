В последние годы Казахстан делает ставку на развитие добычи редких и стратегически важных металлов, что стало одной из ключевых составляющих стратегии страны по диверсификации экономики и выходу на высокотехнологичные сектора. Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и американская инвестиционная компания Cove Capital подписали соглашение о совместной разработке вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты. Объем инвестиций составляет порядка 1,1 млрд долларов. Документ был подписан на полях саммита C5+1 в Вашингтоне. По оценке аналитика, этот курс открывает для Казахстана новые возможности в переработке, экспорте и привлечении инвестиций. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

По словам эксперта, соглашение между Cove Capital и "Тау-Кен Самрұқ" — это не просто инвестиционный проект, а отражение глобального тренда в мировой экономике.

"Сегодня в мире стремительно растёт спрос на вольфрам, литий, молибден и другие редкие элементы. Они играют решающую роль в энергетическом переходе, оборонной промышленности и высокотехнологичных отраслях. Казахстан, обладая большими запасами этих ресурсов, может занять стратегическую нишу на мировом рынке", — отметил аналитик и экономист Ернар Серик.

По его словам, участие Казахстана в таких проектах способствует переходу от сырьевой модели к перерабатывающей экономике, повышению добавленной стоимости и укреплению экспортного потенциала страны.

"Проект с Cove Capital — это реальный шаг вперёд. Он позволит не только привлечь иностранные инвестиции, но и создать новые производственные мощности, развить переработку и вывести экспорт на качественно новый уровень", — подчеркнул экономист.

Эксперт также отметил, что для США такое партнёрство имеет не менее важное стратегическое значение.

"Более 80 % мирового производства вольфрама сосредоточено в Китае. Вашингтон заинтересован в диверсификации цепочек поставок и снижении зависимости от китайского рынка. Поэтому сотрудничество с Казахстаном выгодно обеим сторонам: для США — это надёжный источник стратегических ресурсов, для Казахстана — возможность привлечь передовые технологии и капитал", — добавил Ернар Серік.

По мнению аналитика, укрепление партнёрства с американскими инвесторами не только усиливает геоэкономические позиции Казахстана, но и способствует развитию новых направлений промышленности в рамках национальной стратегии по переходу к "зелёной" и инновационной экономике.