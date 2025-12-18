В Актобе открыт Международный центр развития исследовательских компетенций, созданный по совместной инициативе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова и Университета Миннесоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Миннауки.

Проект реализован 15 декабря и стал первым подобным центром в Казахстане. Новая структура будет работать как современная исследовательская площадка, ориентированная на развитие научной культуры и укрепление международного академического сотрудничества.

Основная миссия центра заключается в формировании устойчивой исследовательской экосистемы, обеспечивающей комплексную поддержку ученых всех уровней — от студентов до профессорско-преподавательского состава. Работа центра направлена на системное развитие исследовательских компетенций и создание условий для профессионального роста научного сообщества.

В церемонии открытия в онлайн-формате принял участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек. В своем выступлении он отметил, что запуск центра внесет существенный вклад в укрепление исследовательской экосистемы страны и развитие культуры непрерывного образования в системе высшего образования. Министр подчеркнул, что центр станет важной платформой для повышения методологической подготовки преподавателей и исследователей, развития навыков научных публикаций, соблюдения международных стандартов исследовательской этики и интеграции казахстанской науки в глобальное академическое пространство. Отдельно было отмечено внедрение модели "train the trainer" ("обучение тренеров"), направленной на устойчивое развитие исследовательских компетенций и системное распространение знаний и опыта внутри академического сообщества.

В торжественном мероприятии также приняли участие вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гульзат Кобенова, вице-канцлер университета Heriot-Watt Ричард Уильямс, директор департамента международных инициатив Университета Миннесоты Марина Алейшо, профессор кафедры развития преподавания и обучения имени Родни Уоллеса Университета Миннесоты Баскар Упадхьяй, а также председатель правления — ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Лаура Карабасова.

Деятельность центра будет сосредоточена на методологическом консультировании по вопросам планирования исследований, анализа данных, подготовки грантовых заявок и научных публикаций. Также предусмотрено проведение семинаров и образовательных курсов по современным методам исследования, академическому письму и научной этике, формирование единой цифровой платформы и развитие научного сообщества.

Создание Международного центра развития исследовательских компетенций рассматривается как важный шаг в укреплении научного потенциала региона. Реализация проекта позволит повысить качество и международную конкурентоспособность казахстанских исследований, расширить возможности привлечения внешних грантов и инвестиций в науку, стимулировать вовлечение молодежи в исследовательскую и инновационную деятельность и укрепить позиции Казахстана в глобальном научном сообществе.