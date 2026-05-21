Казахстан и США запустят проект по сохранению культурного наследия нашей страны

В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в РК Джули Стаффт и директором Национального музея азиатского искусства Смитсоновского института Чейзом Робинсоном.

Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-американского сотрудничества в сферах культуры, музейного дела, литературы, кинематографии, креативных индустрий, а также реализации совместных образовательных и исследовательских проектов.

Одним из ключевых направлений встречи стало развитие взаимодействия со Смитсоновским институтом – крупнейшим в мире культурным, образовательным и научно-исследовательским комплексом. В этом контексте принято решение о развитии тесного взаимодействия между профильными учреждениями Казахстана и США по обмену опытом и реализации совместных инициатив.

Стороны рассмотрят возможность запуска совместного научно-исследовательского проекта, направленного на изучение, сохранение и продвижение культурного наследия Казахстана.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено истории искусства, археологическим исследованиям, музейным коллекциям, вопросам реставрации, а также применению современных научных и цифровых подходов в музейной деятельности.

Отдельный акцент будет сделан на повышении квалификации музейных специалистов. Речь идет об обмене профессиональным опытом, проведении обучающих программ, экспертных консультаций, семинаров и стажировок с участием специалистов Смитсоновского института и казахстанских музеев.

Кроме того, достигнута договоренность о проработке вопроса подготовки кадров. Данное направление позволит укрепить и расширить компетенции специалистов в области музейного менеджмента, хранения и изучения фондов, реставрации и экспозиционной работы. Также было отмечено, что в условиях изменения климата вопросы сохранения объектов культурного наследия приобретают особую актуальность. Изменение погодных условий требует поиска современных решений для защиты объектов, особенно музеев и историко-культурных памятников под открытым небом.

Отмечено, что в рамках 250-летия независимости США Казахстан планирует организовать концерт этно-фольклорной группы HasSak, которая успешно гастролирует за рубежом и представляет богатое музыкальное наследие страны.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации совместных проектов.