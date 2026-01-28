Мажилис Парламента Казахстана ратифицировал Соглашение о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств. Документ был подписан 6 ноября 2024 года в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

Соглашение предусматривает формирование совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникать как на территории государств — членов и наблюдателей Организации тюркских государств, так и в других странах.

В числе ключевых задач Механизма гражданской защиты – реагирование на чрезвычайные ситуации, спасение жизни и имущества, оказание медицинской помощи, обеспечение экстренной связи, мониторинг и анализ рисков, предоставление временного укрытия, а также оказание гуманитарной помощи в период катастроф и ЧС. Документ также ориентирован на развитие системы предупреждения и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Отдельное внимание в соглашении уделено подготовке кадров. В рамках механизма планируется разработка единых стандартов профессиональной подготовки, а также организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства для повышения квалификации специалистов в сфере управления чрезвычайными ситуациями.

Для реализации целей и задач соглашения предусмотрено создание Совета министров, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями, а также Секретариата Механизма гражданской защиты ОТГ.