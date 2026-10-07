Казахстан и страны ОТГ объединяются в космосе: в Астане уже создают совместный спутник

Казахстан, Азербайджан, Турция и Узбекистан договорились расширять сотрудничество в космической отрасли. Страны подписали рамочный договор, который охватывает разработку спутников, научные исследования, промышленную кооперацию и подготовку специалистов.

Документ подписали в Анталье на полях 77-го Международного астронавтического конгресса IAC 2026, который проходит в Турции с 5 по 9 октября.

Соглашение должно стать основой для совместных проектов стран Организации тюркских государств в космической отрасли. Казахстан рассчитывает через него расширить участие в международных космических программах, обмениваться опытом и развивать собственные научные и производственные компетенции.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев заявил, что соглашение создает институциональную базу для новых совместных космических проектов. Одной из отправных точек для дальнейшей работы должен стать опыт создания спутника OTS-SAT.

Такой аппарат уже разрабатывают в Астане. Спутник формата 12U создает ТОО «Ghalam» в рамках сотрудничества государств ОТГ.

Проект включает разработку самого космического аппарата, управление его эксплуатацией и совместную работу стран после запуска. OTS-SAT должен стать площадкой для испытания новых технологий непосредственно на орбите.

На спутнике планируют проверять работоспособность новых технических решений и спутниковых подсистем в условиях космической среды. Проект должен дать странам ОТГ практический опыт совместной разработки и эксплуатации космической техники.

В Аэрокосмическом комитете считают, что подписанный в Анталье договор расширит международное сотрудничество Казахстана и позволит странам ОТГ совместно развивать научные, технологические и производственные проекты в космической отрасли.