Казахстан и Таджикистан договорились о совместных медицинских проектах

В Душанбе завершились Дни казахстанской медицины, где специалисты двух стран перешли от обмена опытом к совместной работе. Казахстанские врачи провели консультации и мастер-классы, медицинские организации подписали шесть меморандумов, а студенты из Семея представили разработки на базе искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Одним из центральных событий стал форум «Казахстан – Таджикистан. Сотрудничество в области здравоохранения, технологий и кадров». В нем приняли участие вице-министр здравоохранения Казахстана Манас Рамазанов, министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода, представители медицинских и научных организаций, международных структур и дипломатического корпуса.

Абдуллозода поблагодарил казахстанских коллег за организацию Дней медицины и возможность продолжить профессиональный диалог.

«В последние годы Казахстан демонстрирует значительные успехи в развитии медицинской науки, цифровизации здравоохранения, внедрении современных методов диагностики и лечения, а также в подготовке медицинских кадров. Для нас очень важно изучать этот опыт и находить направления, где мы можем совместно работать на благо наших народов», - отметил министр Республики Таджикистан.

Он отдельно поблагодарил казахстанских специалистов, приехавших в Душанбе для обмена опытом и демонстрации современных подходов к диагностике и лечению.

Манас Рамазанов подчеркнул практический характер нынешней программы.

«Особую ценность представляет переход от обмена опытом к конкретной совместной работе между медицинскими организациями и специалистами двух стран. Именно такой подход реализован в рамках Дней казахстанской медицины в Таджикистане, объединивших практическую медицинскую помощь, образовательные мероприятия и профессиональный обмен», — отметил вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов.

Казахстанские специалисты провели консультации, клинические разборы и мастер-классы по целому ряду направлений. В программу вошли кардиология и кардиохирургия, эндокринология, травматология, акушерство и гинекология.

Шесть меморандумов и новые совместные проекты

Во время форума казахстанская сторона представила показатели национальной системы здравоохранения.

В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла 75,97 года. По данным Минздрава, это максимальный показатель за годы Независимости.

Младенческая смертность за год снизилась более чем на 14% и составила 5,85 случая на тысячу живорождённых, достигнув исторического минимума.

Общая смертность сократилась на 0,8%, с 6,39 до 6,34 случая на тысячу населения. Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась на 10,9%, от злокачественных новообразований на 5%.

За последние годы в стране построили 813 медицинских объектов. Из них 655 появились в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». По данным ведомства, это позволило расширить доступ жителей сел к медицинской помощи и сократить износ объектов здравоохранения в 1,5 раза.

Одним из практических итогов визита стало подписание шести меморандумов между медицинскими организациями, научно-исследовательскими институтами и клиниками Казахстана и Таджикистана.

Документы предусматривают сотрудничество в сфере новых медицинских технологий, цифровизации диагностики и лечения, научных исследований, обмена знаниями и медицинскими практиками.

«Мы стремимся к тому, чтобы профессиональные контакты перерастали в устойчивые партнерские проекты — совместные исследования, обучение специалистов, внедрение технологий и прямое взаимодействие между медицинскими организациями», - подчеркнул Манас Рамазанов.

На площадке форума прошли панельные сессии с руководителями медицинских служб, научных центров и клиник. Участники обсуждали высокотехнологичную хирургию и передачу знаний, технологии в акушерстве и гинекологии, развитие медицинской инфраструктуры и экстренную помощь.

С приветственными выступлениями выступили посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов и страновой директор Всемирной организации здравоохранения в Таджикистане Цяо Цзяньжун.

Студенты из Семея представили ИИ стартапы

Отдельную часть программы посвятили науке и медицинскому образованию. Делегация Медицинского университета Семей посетила Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, где представила разработки студентов в сфере цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта.

Стартапы подготовили под руководством кандидата медицинских наук, ассоциированного профессора, заведующей кафедрой физиологических дисциплин имени заслуженного деятеля науки РК Т. А. Назаровой Сауле Рахыжановой.

Свои проекты представили врач-резидент по специальности «Онкология» Бақытбек Ақылбеков, студент четвертого курса специальности «Медицина» Сернад Калиев и студентка третьего курса специальности «Стоматология» Аделия Акимова.

Участники рассказали о собственных разработках и работе с искусственным интеллектом в современной медицине.

Отдельный интерес вызвал мастер-класс «Симуляционные технологии в подготовке врача XXI века». Его провела заведующая кафедрой симуляционных и образовательных технологий Медицинского университета Семей Ж. И. Смагулова. На занятии работали с роботом-симулятором Леонардо.

Дни казахстанской медицины завершили программу, в которую вошли практическая работа врачей, обучение, научный обмен и прямые контакты между медицинскими организациями двух стран.