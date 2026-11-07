Казахстан и Таджикистан наращивают взаимную торговлю продукцией АПК

Казахстан и Таджикистан намерены расширять взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, укреплять производственную кооперацию и развивать сотрудничество по ключевым направлениям агропромышленного комплекса.

Перспективы двустороннего партнерства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров обсудил с председателем Согдийской области, первым заместителем Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Раджаббоем Ахмадзодой. Встреча состоялась в рамках официального визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

​«Сельское хозяйство является одним из ключевых практических направлений нашего взаимодействия, обладающим значительным потенциалом для дальнейшего развития. Мы видим широкие возможности для наращивания взаимной торговли, расширения ассортимента поставляемой продукции и реализации совместных инициатив. Сегодня на продукцию АПК приходится 40% общего товарооборота между нашими странами, что подтверждает стратегическую значимость аграрного направления», – отметил Айдарбек Сапаров. ​«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в области растениеводства, животноводства, селекции и внедрения современных технологий. Уверен, что последовательная реализация совместных инициатив позволит вывести наше партнерство на качественно новый уровень», – отметил Раджаббой Ахмадзода в свою очередь.

​Положительная динамика торговли подтверждает устойчивый спрос на отечественную продукцию на рынке Таджикистана.

По итогам января–сентября 2026 года товарооборот продукцией АПК превысил 564 млн долларов США, увеличившись на 32,5%. Казахстанский экспорт составил 550,2 млн долларов.

​Казахстан остается одним из основных поставщиков продовольствия в Таджикистан. Ключевые экспортные позиции – пшеница, подсолнечное масло, кукуруза и макаронные изделия. В 2026 году поставки казахстанских зерновых составили порядка 1,1 млн тонн, в том числе около 900 тыс. тонн пшеницы.

​Дополнительные возможности для укрепления зернового сотрудничества открывает контракт АО «НК «Продкорпорация» с Агентством по государственным материальным резервам Таджикистана на поставку 100 тыс. тонн пшеницы. На сегодняшний день отгружено 50,8 тыс. тонн.

​Уверенный рост демонстрирует экспорт продукции переработки. В 2025 году поставки подсолнечного масла в Таджикистан достигли 83 тыс. тонн, увеличившись на 23%. Поставки рапсового масла выросли в шесть раз, соевого масла – на 35%, жмыхов – на 23%.

​Расширяется торговля животноводческой продукцией: за 2025 год экспорт казахстанской баранины увеличился в 26 раз, говядины – в два раза.

Для системного развития партнерства стороны планируют подписать Дорожную карту по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства на 2027–2028 годы. Документ предусматривает конкретные меры по расширению взаимной торговли, развитию растениеводства, семеноводства и селекции, повышению продуктивности животноводства, укреплению ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

​Также предусмотрено взаимодействие в сфере цифровизации АПК, внедрения современных агротехнологий, научных исследований, обмена передовым опытом и подготовки квалифицированных кадров.

​Реализация намеченных инициатив позволит расширить присутствие казахстанской сельхозпродукции на рынке Таджикистана, создать дополнительные возможности для отечественных аграриев и переработчиков, укрепить производственные связи и обеспечить дальнейший рост взаимной торговли.