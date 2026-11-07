Казахстан и Таджикистан подписали 14 документов о сотрудничестве

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:



1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан в области подготовки кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан;



2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области электроэнергетики;



3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о дальнейшем развитии и углублении долгосрочного сотрудничества для развития проектов в горнодобывающей и горно-металлургической отраслях;



4. Дорожная карта по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан до 2030 года;



5. Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан;



6. Соглашение об информационном сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Агентством социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан;



7. Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан;



8. Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;



9. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2027-2028 годы;



10. План взаимодействия по реализации Меморандума о сотрудничестве в области промышленности между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан на 2027 год;



11. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;



12. Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта;



13. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании в области развития системы электронной коммерции;



14. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан.