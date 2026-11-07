Казахстан и Таджикистан приняли Дорожную карту по увеличению товарооборота до 2030 года

Принята Дорожная карта по увеличению товарооборота до 2030 года, сообщает Акорда.

Президент Казахстана заявил об успешных итогах сегодняшних переговоров, подтвердивших обоюдный твердый настрой на поступательное укрепление многогранного сотрудничества.

– В атмосфере взаимного доверия и уважения мы обсудили широкий круг вопросов, наметили основные приоритеты межгосударственного взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей. Совместными усилиями объем двустороннего товарооборота уверенно приближается к отметке в два миллиарда долларов. Благодаря чему Казахстан входит в тройку внешнеторговых партнеров Таджикистана. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем договорились предпринять необходимые шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Для достижения этой цели сегодня была принята Дорожная карта по увеличению товарооборота до 2030 года. Правительствам поручено обеспечить ее качественную реализацию, – сообщил Глава государства.



По словам Касым-Жомарта Токаева, значительные резервы сосредоточены в аграрном секторе.

В прошлом году поставки сельхозпродукции между нашими странами выросли на 11%, составив около 600 млн долларов – это половина всего товарооборота.

По итогам переговоров выражена готовность двух стран к расширению взаимных поставок продовольственных товаров.

Для развития сотрудничества в этой области обсуждены возможности создания полноценных производственных цепочек по переработке сельхозпродукции.

Далее Президент назвал важной задачей реализацию совместных проектов, которые станут новыми точками роста экономик двух стран.

По его словам, большие перспективы открывает взаимовыгодное партнерство в энергетике, нефтегазовом, горно-металлургическом и перерабатывающем секторах.

Он сообщил, что состоявшийся накануне визита Казахско-таджикский бизнес-форум подтвердил обоюдную заинтересованность предпринимателей двух стран в налаживании контактов по многим направлениям.