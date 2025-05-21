Казахстан и "Татнефть" расширяют сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Олжас Бектенов обсудил с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе.
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым, передает BAQ.KZ. Обсуждены планы по развитию сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, включая ход реализации крупного инвестиционного проекта по производству бутадиена и синтетического каучука в Атырауской области.
Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов проинформировал о текущем статусе проекта. На сегодня ведется активная работа с подрядчиком - китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation. Планируется выпуск 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) для использования в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина ежегодно. Запуск инвестиционной фазы ожидается 1 июля т.г.
В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой", реализация которых ведется совместно с АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины на 5,5 тыс. метров.
Внимание также уделено проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
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