Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым, передает BAQ.KZ. Обсуждены планы по развитию сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, включая ход реализации крупного инвестиционного проекта по производству бутадиена и синтетического каучука в Атырауской области.

Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов проинформировал о текущем статусе проекта. На сегодня ведется активная работа с подрядчиком - китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation. Планируется выпуск 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) для использования в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина ежегодно. Запуск инвестиционной фазы ожидается 1 июля т.г.



В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой", реализация которых ведется совместно с АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины на 5,5 тыс. метров.

Внимание также уделено проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).