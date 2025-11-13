Сенаторы одобрили ратификацию Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передаёт BAQ.KZ

Документ направлен на укрепление взаимодействия между правоохранительными органами двух стран и предусматривает обмен оперативной и криминалистической информацией, исполнение взаимных запросов, а также проведение совместных мероприятий по противодействию преступности.

Соглашение также предполагает обмен специалистами, опытом и содействие в обучении сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Туркменистана. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии при расследовании преступлений, требующих координации между компетентными органами обеих стран.