Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели совместный брифинг по итогам переговоров, в ходе которых стороны определили основные направления дальнейшего взаимодействия, передаёт BAQ.KZ.

Лидеры подчеркнули важность укрепления экономических связей и развития инфраструктурных проектов

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, приоритетом остаётся расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

"Благодаря совместным усилиям товарооборот между нашими странами стабильно превышает полмиллиарда долларов. Показатели этого года также обнадеживают. Мы с уважаемым Президентом Туркменистана условились предпринять необходимые шаги для увеличения объема взаимной торговли до одного миллиарда долларов. В этих целях Казахстан предложил принять План работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран", – отметил Глава нашего государства.

Транзитно-транспортная сфера, по словам Президента, приобретает особую стратегическую значимость. Казахстанско-туркменско-иранская железная дорога рассматривается как ключевой элемент коридора Север – Юг.

"За 10 месяцев текущего года объем перевозок составил полтора миллиона тонн, увеличившись на 14%. Принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур. Активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска. Постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок", – сообщил Президент.

Кроме того, стороны обсудили перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через территорию Афганистана - проект, который может расширить экспортно-транспортные возможности региона.