Казахстан и Туркменистан намерены активнее развивать сотрудничество не только на уровне центральных органов власти, но и между приграничными регионами. В числе перспективных направлений — торговля, логистика, энергетика, сельское хозяйство, образование и культура.

Эти вопросы обсудили Председатель Курултая Казахстана Айбек Дәдебай и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова. Встреча состоялась в Авазе накануне 61-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Айбек Дәдебай поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство и поздравил Меджлис Туркменистана с получением статуса наблюдателя при МПА СНГ. Он отметил, что национальный парламент страны впервые получил такой статус.

Также Председатель Курултая положительно оценил инициативу Туркменистана, председательствующего в СНГ в 2026 году, по укреплению взаимодействия между ООН и Содружеством. В этой связи он поздравил туркменских коллег с принятием соответствующей резолюции ООН.

Говоря о двусторонних отношениях, Айбек Дәдебай назвал Туркменистан стратегическим партнером Казахстана и подчеркнул важность дальнейшего расширения совместной повестки.

«Задача парламентариев двух стран – содействовать практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», – отметил он.

По его словам, сотрудничество двух государств охватывает энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт и транзит, образование и культуру.

Отдельно Айбек Дәдебай рассказал о переходе Казахстана к однопалатному Курултаю, назвав его одним из ключевых этапов политических реформ. В новом составе представлены 145 депутатов от пяти партий, 49 из них – женщины. Кроме того, уже сформирована группа по сотрудничеству с Меджлисом Туркменистана.

Дуньягозель Гулманова поздравила казахстанских коллег с формированием Курултая и пожелала Казахстану дальнейшего процветания. Она также подчеркнула важность расширения двусторонних и многосторонних связей, в том числе в вопросах гендерного представительства.

Еще одной темой переговоров стало межрегиональное взаимодействие. Айбек Дәдебай отметил, что регулярные контакты приграничных регионов могут способствовать развитию прямых деловых связей и запуску совместных проектов в торговле, логистике и культуре. Парламенты двух стран, по его мнению, могут оказать таким инициативам необходимую поддержку.