Казахстан и Туркменистан будут вместе бороться с транснациональной преступностью
От терроризма до торговли людьми
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан и Туркменистан выходят на новый уровень сотрудничества в сфере безопасности. Мажилис Парламента РК одобрил законопроект о ратификации Соглашения между правительствами двух стран по борьбе с преступностью, что открывает путь к более тесному взаимодействию в противостоянии самым серьёзным вызовам — от терроризма до торговли людьми.
Документ формирует правовую базу для совместной борьбы с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, миграционными нарушениями и иными угрозами, пересекающими государственные границы.
Соглашение предусматривает обмен оперативной и криминалистической информацией, совместную разработку стратегий, обмен специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов. Подключиться к реализации соглашения поручено министерствам внутренних дел обеих стран.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария
- Два метра до катастрофы: береговая линия Алаколя критически приблизилась к базам отдыха
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову