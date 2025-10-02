Казахстан и Туркменистан выходят на новый уровень сотрудничества в сфере безопасности. Мажилис Парламента РК одобрил законопроект о ратификации Соглашения между правительствами двух стран по борьбе с преступностью, что открывает путь к более тесному взаимодействию в противостоянии самым серьёзным вызовам — от терроризма до торговли людьми.

Документ формирует правовую базу для совместной борьбы с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, миграционными нарушениями и иными угрозами, пересекающими государственные границы.

Соглашение предусматривает обмен оперативной и криминалистической информацией, совместную разработку стратегий, обмен специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов. Подключиться к реализации соглашения поручено министерствам внутренних дел обеих стран.