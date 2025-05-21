Казахстан и Туркменистан пожали руки на миллиарды: ратифицировано Соглашение о защите инвестиций
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилисе дали зелёный свет большому инвестиционному союзу: депутаты ратифицировали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций с Туркменистаном. Документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде, но теперь он обретает полную юридическую силу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Суть соглашения – в создании максимально комфортной и безопасной среды для бизнеса между двумя странами. Казахстан и Туркменистан обязуются обеспечивать иностранным инвесторам справедливые условия, равный доступ к рынку и полную правовую защиту.
Проще говоря, казахстанский инвестор в Туркменистане теперь чувствует себя как дома, и наоборот. Инвестиции будут защищены не хуже, чем у местных компаний: от момента вложения до возможного конфликта.
Причём если возникнут споры, инвесторы не останутся в подвешенном состоянии. Стороны предусмотрели мирные пути урегулирования конфликтов, но, если договориться не получится, инвестор вправе обратиться в суд той страны, где вел бизнес, или в международный арбитраж.
Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров, основными отраслями, которые покрывают данное соглашение, выступают энергетика, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и инфраструктура.
"В частности, Казахстан на текущий момент заинтересован в импорте туркменского газа. Соответственно, с этим связано и расширение действующих газопроводов, а также совместное развитие газовых месторождений на территории Республики Туркменистан", - сказал Куантыров, отвечая на вопросы депутатов.
Самое читаемое
- Призванный в апреле срочник умер спустя три недели службы в Аягозе
- Президент Казахстана: Мы должны стать читающей страной
- Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
- Бывший муж 2,5 часа избивал женщину в Актау, но соседи остались безучастными
- Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии