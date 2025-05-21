В Мажилисе дали зелёный свет большому инвестиционному союзу: депутаты ратифицировали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций с Туркменистаном. Документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде, но теперь он обретает полную юридическую силу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Суть соглашения – в создании максимально комфортной и безопасной среды для бизнеса между двумя странами. Казахстан и Туркменистан обязуются обеспечивать иностранным инвесторам справедливые условия, равный доступ к рынку и полную правовую защиту.

Проще говоря, казахстанский инвестор в Туркменистане теперь чувствует себя как дома, и наоборот. Инвестиции будут защищены не хуже, чем у местных компаний: от момента вложения до возможного конфликта.

Причём если возникнут споры, инвесторы не останутся в подвешенном состоянии. Стороны предусмотрели мирные пути урегулирования конфликтов, но, если договориться не получится, инвестор вправе обратиться в суд той страны, где вел бизнес, или в международный арбитраж.

Как отметил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров, основными отраслями, которые покрывают данное соглашение, выступают энергетика, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и инфраструктура.