Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан стал не просто протокольным событием, а сигналом о формировании нового центра силы в регионе. Камилжан Хамутович Каландаров – доктор философских наук, государственный советник РФ, председатель Фонда содействия укреплению дружбы народов прикаспийских государств "Наследие Каспия" и директор русско-туркменского центра культуры. Эксперт объясняет, почему в условиях жесткой конкуренции транспортных маршрутов союз Астаны и Ашхабада становится единственным гарантом стабильности, и почему без решения экологических проблем Каспия любые логистические проекты рискуют потерять смысл.

– Президент Токаев назвал этот визит открытием "новой страницы" в отношениях. Как Вы оцениваете стратегическое сближение Казахстана и Туркменистана в текущей геополитической ситуации? Можно ли говорить, что их альянс влияет на архитектуру безопасности шире, чем просто в Центральной Азии?

– Я согласен с мнением президента Касым-Жомарта Токаева. Визит президента Туркменистана действительно открывает новые страницы, но, на мой взгляд, значение этого события выходит за рамки двусторонних отношений – оно охватывает весь Евразийский континент.

Высокий личный авторитет двух президентов и динамичное развитие наших государств создают прочный фундамент. Сегодня мы видим, что согласованные позиции Астаны и Ашхабада становятся определяющими при решении сложнейших геополитических вопросов, касающихся транспортных коридоров и региональной стабильности.

Политика Казахстана сегодня диктуется исключительно национальными интересами, вопросами безопасности и будущим нации. Такое стратегическое партнерство позволяет формировать реальный пояс стабильности во всей Евразии. Дальше тянуть с решением накопившихся вопросов – по газу, транспорту, экологии – было уже нельзя, и лидеры сделали этот решительный шаг.

– Вы затронули тему транспорта. В ходе визита стороны договорились активизировать маршрут "Казахстан – Туркменистан – Иран" и взаимодействие портов Актау, Курык и Туркменбаши. Насколько этот тандем критически важен в условиях перекройки глобальной логистики?

– Для Туркменистана развитие транспортных коридоров сейчас, возможно, даже приоритетнее, чем экспорт углеводородов на Запад. Но нужно смотреть правде в глаза: сегодня идет настоящая "война транспортных коридоров". Глобальные игроки готовы жестко конкурировать, потому что на кону стоят огромные финансовые потоки и доступ к рынкам.

В этом контексте союз Казахстана и Туркменистана выглядит не просто естественным, а безальтернативным. Это соседние страны с общей границей и выходом к Каспию. Это географическое преимущество: прямой выход из Казахстана через Туркменистан в Иран и далее к южным морям. Использование портовой инфраструктуры Актау, Курыка и Туркменбаши создает мощный логистический кулак.

Однако в условиях информационной и экономической конкуренции нужна стойкость. Нужны "железобетонные" договоренности и законодательная база, чтобы завтра подводные камни не разрушили планы. Мы должны понимать интересы других игроков, например России, развивающей свой коридор "Север-Юг". Здесь необходима не конфронтация, а тонкая транспортная дипломатия. Как говорится, надо уметь договариваться и учитывать интересы всех соседей.

– Как председатель фонда "Наследие Каспия", Вы уделяете особое внимание экологии. Может ли усиление политического сотрудничества стать драйвером для решения экологических проблем моря, о которых часто забывают в погоне за транзитом?

– Безопасность Каспия – это зона прямой ответственности Астаны и Ашхабада. Хочу особо отметить высокий уровень казахстанской науки: ваши экологи – специалисты мирового класса, и научная работа в этой сфере в Казахстане поставлена, пожалуй, лучше всего в Евразии.

Однако проблема в том, что реальные угрозы часто замалчиваются. Мы мало слышим в публичном поле о рисках, связанных с отходами, загрязнением моря танкерами, состоянием фауны или ситуацией на Кашагане.

Строительство транспортных коридоров – это важно, но экология первична. Есть простая истина: "Вода уйдет – проблемы останутся". А если не будет воды, кому будут нужны эти коридоры? Каспий – это наш общий дом, проблема всех пяти прикаспийских государств. Поэтому нам необходимо объединить усилия научного сообщества Казахстана, Туркменистана и России. Наш Фонд "Наследие Каспия" видит в этом свою миссию.

– Культурно-гуманитарное сотрудничество выходит на новый уровень. Вслед за открытием памятников Абаю и Махтумкули в прошлом году, в повестке нынешнего визита – предметное обсуждение создания филиалов вузов. Насколько этот переход от символических жестов к институциональному взаимодействию важен для формирования долгосрочного стратегического союза?

– Открытие памятников Абаю и Махтумкули, планы по открытию филиалов вузов – это возвращение к нашим общим историческим корням. Это не просто символические жесты, это создание фундамента для современной политики.

Туркменистан демонстрирует открытость к гуманитарному сотрудничеству, хотя работа ведется в свойственном Востоку стиле: без суеты, осторожно, но основательно. Восток не спешит, но именно такой подход обеспечивает надежность.

Этот визит открывает новую страницу. Возможно, говорить о полноценном "стратегическом союзе" во всех сферах пока преждевременно, но стратегическое сотрудничество – это уже реальность. Это первый, но критически важный шаг к глубокому сближению наших народов через образование и науку.