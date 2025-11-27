Казахстан и Туркменистан укрепляют сотрудничество в борьбе с преступностью
Сегодня, 15:23
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью", передает BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
