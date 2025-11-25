Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели совместный брифинг для представителей СМИ в ходе государственного визита туркменского лидера в Астану, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул особую значимость визита, отметив, что братский Туркменистан является важным и надёжным партнёром Казахстана. По словам Токаева, отношения двух стран опираются на глубокие исторические корни и духовно-культурные ценности.

"Наши народы объединяют узы искренней дружбы, общие исторические корни и духовно-культурные ценности. Именно на этой незыблемой основе казахско-туркменские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнёрства. Налажен политический диалог на высоком уровне, из года в год крепнут торгово-экономические связи. Наши страны активно участвуют в поддержании безопасности и стабильности в регионе", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поздравил Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

"Последовательная политика нейтралитета снискала Туркменистану высокий авторитет на международной арене, стала символом приверженности идеалам мира, стабильности и безопасности", – сказал Глава государства.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства и реализации совместных проектов в различных сферах.