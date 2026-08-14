Казахстан и Турция начали готовить общую климатическую повестку к COP31
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Казахстан и Турция начали координировать работу перед COP31, одной из главных климатических площадок ООН. Конференция пройдет с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье и соберет представителей стран, переговорщиков и наблюдателей для обсуждения дальнейших шагов по борьбе с изменением климата, передает BAQ.KZ.
Подготовку к конференции представители двух стран обсудили в Анкаре. Речь шла о координации позиций Казахстана и Турции, двустороннем сотрудничестве и совместной работе перед ноябрьскими переговорами.
COP31 станет 31-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На таких встречах страны рассматривают выполнение международных климатических договоренностей и принимают решения по дальнейшим мерам.
В этом году принимающей стороной выступает Турция. Подготовка идет совместно с предыдущим председательством COP30, а консультации с государствами и переговорными группами проходят в течение всего года.
К конференции уже обозначены несколько направлений глобальной климатической программы. Среди них рост доли электричества в конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году, сокращение темпов образования отходов и снижение энергоемкости зданий минимум на 25% к тому же сроку.
Для Казахстана нынешние переговоры с Турцией стали частью подготовки к ноябрьской встрече. По итогам консультаций стороны договорились продолжить координацию по климатическим вопросам до начала COP31.
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