Казахстан и Турция объединят усилия в развитии атомной промышленности

Казахстан и Турция сделали еще один шаг к расширению сотрудничества в атомной энергетике. Ассоциация развития атомной отрасли Казахстана (AIDA) и турецкая Nuclear Industry Association of Türkiye (NIATR) заключили меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает развитие профессионального взаимодействия между профильными организациями двух стран.

Оно охватывает обмен опытом и технологиями, совместную работу над отраслевыми инициативами, а также укрепление международных связей в сфере мирного атома. Исполнительный директор AIDA Бахытжан Кадырбаев подчеркнул, что подписанный документ открывает новые перспективы для обеих стран.

Казахстан и Турция — страны, обладающие значительным потенциалом в сфере атомной энергетики. Подписанный нами меморандум с NIATR создает важную основу для передачи технических знаний, развития делового сотрудничества и реализации программ обмена экспертами, — отметил он.

По его словам, стороны рассчитывают расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям, включая развитие производственных цепочек, подготовку квалифицированных специалистов и промышленную кооперацию.

Мы видим значительные возможности, особенно в развитии цепочек поставок, подготовке кадров и промышленной кооперации. Уверены, что это соглашение станет прочной основой для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между атомными отраслями наших стран, — добавил Кадырбаев.

В AIDA считают, что меморандум станет базой для запуска совместных проектов, обмена отраслевой экспертизой и дальнейшего укрепления партнерства между Казахстаном и Турцией в области атомной промышленности.