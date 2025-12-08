Сотрудничество между АО "НК "КТЖ" и АО "Узбекистон темир йуллари" продолжает играть ключевую роль в развитии транспортного потенциала обеих стран, передает BAQ.KZ. В рамках визита казахстанской делегации на Межгосударственный стыковый пункт Сарыагаш и в Ташкент прошла многосторонняя встреча с уполномоченными органами Узбекистана.

В переговорах приняли участие председатель правления АО "НК "КТЖ" и первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы, а также министр транспорта Илхом Макхамов, заместитель министра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев, председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Зуфар Нарзуллаев и представители кабинета министров.

Стороны согласовали совместные решения по бесперебойной перевозке зерновых грузов через МГСП Сарыагаш в Центральную Азию и Афганистан. Достигнута договорённость увеличить обмен поездами до 35 пар в сутки, а узбекская сторона обеспечит приём не менее 10 составов зерна и 5 составов продовольственных товаров ежедневно. Кроме того, стороны договорились о круглосуточной работе выгрузочных подъездных путей и уполномоченных органов, включая выходные и праздничные дни, чтобы ускорить оборот вагонов.

Планирование экспортных перевозок будет осуществляться с учётом свободных мощностей у получателей в Узбекистане, а также согласованного оборота порожних вагонов. Принятые меры позволят стабилизировать логистические цепочки и обеспечить своевременную доставку казахстанского зерна на рынок Узбекистана и других стран.

Справочно: за 11 месяцев текущего года объём перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 28,5 млн тонн, увеличившись на 4 млн тонн, или на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозка зерна выросла на 32% и достигла 5,6 млн тонн.