Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере культуры
Министерства культуры Казахстана и Узбекистана подписали План культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026–2027 годы.
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В Ташкенте в рамках встречи министров культуры стран Центральной Азии и США в формате C5+1 состоялась встреча заместителя Премьер-министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой с Министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым.
В ходе встречи участники обсудили развитие культурно-гуманитарных отношений, уделив внимание сотрудничеству в области литературы, а также взаимодействию в театральной сфере.
В завершение стороны отметили, что План мероприятий на 2024-2025 годы был реализован и подписали новый План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Узбекистан на 2026–2027 годы.
Документ предусматривает проведение совместных мероприятий и реализацию проектов, направленных на укрепление культурных связей между двумя странами.
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